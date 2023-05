Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Donnerstagmittag Boden gut

Um 12:03 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 113,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 113.101 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,43 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 7,12 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,75 USD.

Am 25.04.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.787,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 68.011,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

