Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag höher

Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:21 Uhr 0,7 Prozent. Bei 102,86 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,32 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 18.883 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 120,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,15 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

ChatGPT & Co.: Elon Musk und US-Demokrat Chuck Schumer diskutieren Regulierungsmaßnahmen für KI-Anwendungen

Konkurrenz für ChatGPT: Chinesischer Entwickler SenseTime stellt KI-Chatbot SenseChat vor

Wann und wo ist Bitcoin-Mining profitabel? Das sind die Margen beim Bitcoin-Mining