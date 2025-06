Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gefragt

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 179,03 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 179,03 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 180,36 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 179,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.539.876 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Gewinne von 15,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,50 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,516 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 196,83 USD an.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 89,97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,58 USD je Aktie aus.

