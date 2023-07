Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 116,46 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 116,46 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,01 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,36 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 5.041.645 Stück.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,81 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,88 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

