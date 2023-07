Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 106,08 EUR.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 106,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 106,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.544 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 120,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,59 Prozent. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,88 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68.011,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,42 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

