Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 129,33 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 129,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 14.029 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,74 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 3,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,56 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,63 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.604,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

