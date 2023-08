Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 128,90 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 128,90 USD. Bei 128,17 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 128,50 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.037.386 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 133,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2023). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 3,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,63 USD.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Alphabet C (ex Google) eingebracht

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Alphabet-Aktie

Sicherheitslücke bei ChatGPT, Bard & Co: Manipulation generativer Sprachmodelle mit künstlicher Intelligenz