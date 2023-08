Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Freitagvormittag

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 117,98 EUR ab.

Um 09:19 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 117,98 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,98 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.481 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 121,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). 2,71 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,35 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 74.604,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.685,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

