Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit positiven Vorzeichen

11.09.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 136,75 USD.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 136,75 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 22.496 Stück. Bei 137,40 USD markierte der Titel am 02.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,48 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach 1,21 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,67 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.