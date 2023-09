Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 136,86 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 136,86 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 137,48 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.842.490 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2023 auf bis zu 137,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (83,34 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 39,11 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

