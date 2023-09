Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 127,52 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 127,52 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 127,98 EUR zu. Bei 127,52 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.396 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 127,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,41 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.604,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.685,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

