Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Dienstagmittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 99,76 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.729 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 26,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Abschläge von 4,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 140,00 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,20 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

