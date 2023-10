Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 138,47 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 138,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 12.239 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 139,72 USD markierte der Titel am 10.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 39,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,14 USD angegeben.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

