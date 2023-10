Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Plus

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 139,91 USD zu.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 139,91 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,52 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,75 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.775.959 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,52 USD. Gewinne von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

