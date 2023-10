Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Vormittag positiv

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 130,42 EUR nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 130,42 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 130,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 130,02 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.690 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.604,00 USD – ein Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

