Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag höher

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 92,76 EUR. Bei 93,29 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.270 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,04 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,57 USD an.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,73 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

