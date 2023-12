Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Montagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 133,53 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 133,53 USD abwärts. Bisher wurden heute 79.399 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 84,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

