Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 132,78 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 132,78 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 131,36 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,34 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.778.458 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,22 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,09 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

