Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagvormittag südwärts

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 124,84 EUR ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 124,84 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,46 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 125,02 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 9.827 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 133,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 7,10 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,07 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

