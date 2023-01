Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 85,05 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 85,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,23 EUR. Zuletzt wechselten 24.704 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,06 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,77 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 6,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,43 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

