Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 84,36 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 85,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.279 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,77 EUR am 10.01.2023. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 5,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 65.118,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,72 USD je Aktie belaufen.

