Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 85,00 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,48 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.008 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 37,03 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,83 EUR. Mit Abgaben von 6,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 69.092,00 USD gegenüber 65.118,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 4,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

