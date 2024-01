Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Mittag

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 141,52 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 141,52 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.587 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,22 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 37,41 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 151,57 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie wenig bewegt: Google droht im Streit über Milliardenstrafe Schlappe vor EuGH

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie steigt: NVIDIA kommt Amazon beim Börsenwert wieder näher