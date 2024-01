Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 142,40 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 142,40 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 142,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 142,90 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.388.646 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 145,22 USD erreichte der Titel am 11.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 37,80 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 151,57 USD an.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

