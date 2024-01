Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Kurs von 129,30 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:17 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 129,30 EUR. Bei 129,36 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,92 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,34 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.240 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 82,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 55,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 151,57 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie wenig bewegt: Google droht im Streit über Milliardenstrafe Schlappe vor EuGH

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie steigt: NVIDIA kommt Amazon beim Börsenwert wieder näher