Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Montagmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 148,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 148,75 USD ab. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.252 Stück gehandelt.

Am 30.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,38 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 88,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Mit einem Kursverlust von 40,45 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 156,13 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.310,00 USD umgesetzt, gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Jim Cramer: Darum sind die Magnificent Seven so erfolgreich

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie knapp in Grün: Bard heißt künftig Gemini - Google macht in Koalition für Inhalte-Verifizierung mit

Alphabet trennt sich von KI-Firma Appen - trotz Mitentwicklung von ChatGPT-Alternative Google Bard