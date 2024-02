Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 148,11 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 148,11 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 148,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.580.827 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2024 auf bis zu 153,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,83 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 88,58 USD fiel das Papier am 25.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,20 Prozent.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 86.310,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

