Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 138,08 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 138,08 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 138,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 137,80 EUR nach. Bei 137,98 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 9.524 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 3,20 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 83,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Mit einem Kursverlust von 39,47 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 86.310,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.048,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,79 USD je Aktie.

