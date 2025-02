Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 184,83 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 184,83 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 181,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.124.985 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 06.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 130,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 96,45 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,91 USD im Jahr 2025 aus.

