Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 138,19 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 138,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.876 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2024). Gewinne von 11,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,42 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,29 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

