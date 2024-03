Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 138,36 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 138,36 USD. Bei 139,06 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 9.271.133 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,78 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 10,03 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 89,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,37 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86.310,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76.048,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,79 USD fest.

