Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 138,15 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 138,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.307 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 153,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 11,31 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 89,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,27 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,79 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

