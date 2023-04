Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 105,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.322 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 131,55 USD markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,92 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.048,00 USD im Vergleich zu 75.325,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie verliert: Millionenstrafe gegen Google durch Südkoreas Kartellbehörde

Meta und Google haben angeblich nicht genug Arbeit für ihre Angestellten

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen