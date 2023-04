Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag höher

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 105,77 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 106,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 106,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.216.696 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 markierte das Papier bei 131,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Mit einem Kursverlust von 26,91 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

