Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag im Minus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 96,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 95,91 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.846 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 20,29 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

