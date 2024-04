Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 159,85 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 159,85 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,93 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 157,95 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.271.191 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,05 Prozent. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,80 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

