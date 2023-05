Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 117,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 49.710 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 122,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 28,82 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,37 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Entwicklerkonferenz Google I/O: Google baut mehr Künstliche Intelligenz in seine Produkte ein - NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie mit Gewinnen

ChatGPT & Co.: Elon Musk und US-Demokrat Chuck Schumer diskutieren Regulierungsmaßnahmen für KI-Anwendungen

Konkurrenz für ChatGPT: Chinesischer Entwickler SenseTime stellt KI-Chatbot SenseChat vor