Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag ohne große Veränderung

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 16:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 116,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 117,36 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 116,11 USD. Mit einem Wert von 116,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.018.552 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 122,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Abschläge von 28,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

