Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Vormittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 106,48 EUR ab. Bei 106,38 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,90 EUR. Bisher wurden heute 13.690 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 11,63 Prozent niedriger. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 33,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 130,75 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

