Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 122,85 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 21.377 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.06.2023 markierte das Papier bei 129,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 4,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,41 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

Nicht nur NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: ARK Invest-Chefin Cathie Wood hält Software-Aktien für nächsten KI-Profiteur

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie leichter: Autonomes Auto der Alphabet-Tochter Waymo überfährt Hund - Google aktualisiert Street-View-Bilder