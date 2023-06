Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Nachmittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 121,78 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,66 USD. Mit einem Wert von 122,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.463.523 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,04 USD) erklomm das Papier am 08.06.2023. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 5,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 31,57 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,41 USD fest.

