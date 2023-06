Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:21 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 114,42 EUR zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 114,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,70 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.071 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 5,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,25 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,75 USD aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

