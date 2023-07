Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit Kursplus

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 12:03 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 117,61 USD nach oben. Bisher wurden heute 24.638 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 129,04 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 9,72 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,14 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie im Plus: ver.di ruft am "Prime Day" zu Warnstreiks bei Amazon auf - Klage gegen verschärfte EU-Regulierung

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Google-Tochter DeepMind arbeitet an KI "Gemini" - Leistungsfähiger als ChatGPT?