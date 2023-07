Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 106,60 EUR zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 106,60 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,80 EUR. Bei 106,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.419 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Gewinne von 13,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,13 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,88 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69.787,00 USD umgesetzt, gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

