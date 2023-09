Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 136,48 USD abwärts.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 136,48 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.015 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,48 USD erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,73 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 38,94 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

