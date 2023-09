Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 136,25 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 136,25 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 135,86 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 136,26 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.811.044 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 137,48 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,89 Prozent niedriger. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Argo AI-Gründer gründen Startup für selbstfahrende Lastwagen

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Alphabet C (ex Google) abgeworfen

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen