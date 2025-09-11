DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.923 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,87 +0,8%Gold3.649 +0,4%
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Alphabet A (ex Google) im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend stärker

12.09.25 20:24 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend stärker

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 241,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
206,00 EUR -0,25 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 241,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 242,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 240,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.991.363 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 41,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
