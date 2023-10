Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 140,95 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 141,22 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,05 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.767.801 Aktien.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,87 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Alexa im Abo? So will Amazon mit Alexa Geld verdienen