Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 132,92 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 132,92 EUR zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 133,08 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 6.927 Stück.

Bei einem Wert von 133,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 66,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

