Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 286,77 USD ab.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 286,77 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 285,80 USD. Bei 291,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1.614.408 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 291,90 USD markierte der Titel am 11.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 1,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Kursverlust von 51,00 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,556 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 292,20 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

